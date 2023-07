Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Έκρηξη” των οφειλών τον Μάιο

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των οφειλετών στην εφορία τον Μάιο. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των οφειλετών στην εφορία τον Μάιο φέτος, ενώ το νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο για τα δημόσια ταμεία υπερβαίνει τα 2,44 δισ. ευρώ.

Αν και τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη υποχώρησαν στο τέλος του Μαΐου στα 104,8 δισ. ευρώ από 107,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ο αριθμός των «κόκκινων» φορολογουμένων αυξήθηκε στους 4.471.762 από 3.687.278 που ήταν πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι από τα 104,8 δισ. ευρώ, τα 26,2 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και το εισπράξιμο ποσό περιορίζεται στα 78,5 δισ. ευρώ.

