Τζίτζι Χαντίντ: συνελήφθη το γνωστό μοντέλο

Το γνωστό μοντέλο συνελήφθη σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ.

Συνελήφθη η Τζίτζι Χαντίντ από τις αρχές του αεροδρομίου, καθώς κατηγορήθηκε για κατοχή μαριχουάνας και κατοχή αντικειμένων χρήσης ναρκωτικών, αφού πέταξε στα νησιά Κέιμαν από τις ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα.

Το δημοφιλές μοντέλο, που ταξίδευε με τη φίλη της Λι ΜακΚάθι, έφτασε με ιδιωτικό τζετ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Owen Roberts στις 10 Ιουλίου και πέρασε από το τελωνείο με τις αποσκευές της - με τους πράκτορες του Τελωνείου και του Συνοριακού Ελέγχου να βρίσκουν «μικρή ποσότητα μαριχουάνας και σκεύη για κάπνισμα».

Η μαριχουάνα διαπιστώθηκε ότι ήταν για «προσωπική χρήση μόνο», αλλά η Τζίτζι Χαντίντ και η φίλη της συνελήφθησαν με την κατηγορία της εισαγωγής μαριχουάνας και της εισαγωγής σκευών για το κάπνισμα της κάνναβης.

Το μοντέλο, τελικά, αφέθηκε ελεύθερο, εν αναμονή της ποινικής δίωξης, ενώ κατέβαλε εγγύηση.

Η Τζίτζι Χαντίντ και η φίλη της εμφανίστηκαν στο δικαστήριο στις 12 Ιουλίου και δήλωσαν ένοχοι. Και στους δύο επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 δολαρίων.

