Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτιά σε στρατόπεδο στην Κριμαία - Εκεννώνεται η περιοχή

Πυρκαγιά σε βάση του στρατού της Ρωσίας στην Κριμαία, απομακρύνονται επειγόντως πάνω από 2.000 κάτοικοι της περιοχή.

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε στρατόπεδο στην περιοχή Κίροφσκι της χερσονήσου της Κριμαίας, αναγκάζει τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 2.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους και να κλείσουν κοντινό αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεργκέι Αξιόνοφ μέσω Telegram.

«Σχεδιάζεται να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων κοινοτήτων προσωρινά — πρόκειται για πάνω από 2.000 ανθρώπους», τόνισε ο κ. Αξιόνοφ.

Νωρίτερα, έκανε γνωστό εξαιτίας της πυρκαγιάς έκλεισε ο κοντινός αυτοκινητόδρομος της Ταυρίδας. Δεν εξήγησε γιατί.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine και άλλα μέσα ενημέρωσης της χώρας κάνουν λόγο για εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών της βάσης, που πήρε φωτιά έπειτα από ουκρανική αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

