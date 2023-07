Οικονομία

Καύσωνας - ΕΦΚΑ: Αλλαγές σε ραντεβού για επιτροπές ΚΕΠΑ

Τι αναφέρει ο ΕΦΚΑ για την ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες που εξετάζονται την Παρασκευή από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε συνθήκες καύσωνα, ενημερώνει όλους τους ασφαλισμένους που έχουν στις 20 και στις 21 Ιουλίου 2023, προγραμματισμένα ραντεβού στα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) στις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας καθώς και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές (Στερεά Ελλάδα, νησιά Ιονίου, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα) για τις οποίες η ΕΜΥ δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να προσέλθουν -ανεξαρτήτως ώρας ραντεβού- κατά τις πρωινές ώρες, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί οι συνεδριάσεις των Επιτροπών έως τις 12 το μεσημέρι.

Ήδη, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας έχει δώσει κατευθύνσεις στους Διευθυντές των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ προς άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

