Καύσωνας: Οι αρχαιολογικοί χώροι κλείνουν για 5,5 ώρες κάθε μεσημέρι

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπ. Πολιτισμού. Μέχρι πότε θα διαρκέσει το έκτακτο μέτρο. Με ποιό ωράριο θα λειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού ενημερώνει ότι λόγω καύσωνα από σήμερα έως και την Κυριακή (23/7) οι ώρες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων τροποποιείται κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τελευταία είσοδο στις 12:00 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17:30.

«Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή των καιρικών συνθηκών, το υπουργείο Πολιτισμού θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση» συνεχίζει η ενημέρωση τονίζοντας ότι «οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους και για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας τους.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιβάλλεται η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε να γίνονται στις ώρες, που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη».

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα ακόλουθα:

Λειτουργικό έλεγχο των υφιστάμενων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, πυροσβεστήρες, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης και πυρανίχνευσης.

όπως μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, πυροσβεστήρες, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης και πυρανίχνευσης. Διασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με την κατά τόπους αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και ορισμό, στον βαθμό που δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, συνδέσμων διεπαφής, για όλο το 24ωρο.

Ενημέρωση, σε καθημερινή βάση, από τους Ημερήσιους Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (https://civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn) για τον βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, στις περιοχές που βρίσκονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, αρμοδιότητάς τους.

Διεξαγωγή επαναληπτικών καθαρισμών, εφ' όσον απαιτείται, εντός των περιφραγμένων αρχαιολογικών χώρων και απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων φυτικής καύσιμης ύλης και λοιπών καυστών υλικών.

Διαβροχή εδαφών τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, εντός των αρχαιολογικών χώρων, με προτεραιότητα στις περιοχές περιμετρικά των μνημείων και των ξύλινων κατασκευών φροντίζοντας, παράλληλα, και για την επάρκεια ύδατος στα συστήματα πυρόσβεσης.

Ετοιμότητα του προσωπικού των Υπηρεσιών για ενδεχόμενη ανάγκη εφαρμογής των σχεδίων απομάκρυνσης των επισκεπτών.

Αναβολή, κατά περίπτωση, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας ή και διακοπή της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς ή/και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης, σε περίπτωση αδιαθεσίας των επισκεπτών, λόγω υψηλής θερμικής καταπόνησης, ειδικά όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, και παροχή σχετικών οδηγιών κατά την είσοδο των επισκεπτών, δημιουργία χώρων με σκίαση, αξιοποίηση κλιματιζόμενων χώρων κτλ.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση υπό συνθήκες καύσωνα (https://ypergasias.gov.gr/metra-gia-tin-prostasia-apo-ti-thermiki-kataponisi-ton-ergazomenon-ypo-synthikes-kafsona/).

