Κακοποίηση ζώων - Εύβοια: Πέταξαν ζωντανά γατάκια στα σκουπίδια (εικόνες)

Φρίκη και οργή προκαλεί η νέα απάνθρωπη κτηνωδία στην Εύβοια. Σε τι κατάσταση βρέθηκαν τα άτυχα γατάκια.

Φρίκη προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Εύβοια.

Άγνωστος δράστης πέταξε μικρά γατάκια σε κάδο απορριμάτων στο Αλιβέρι. Στο σημείο πήγαν κάτοικοι της περιοχής, που απεγκλώβισαν από τον κάδο, μέσα από τα σκουπίδια, τα μικρά γατάκια τα οποία ήταν πολύ ταλαιπωρημένα.

Σε αντίστοιχη περίπτωση σε γυναίκα στο Βόλο που είχε πετάξει γατάκια σε κάδο απορριμμάτων είχε υποβληθεί πρόστιμο αξίας 120.000 ευρώ.

Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε έξαλλη κατάσταση με την εικόνα που αντίκρισαν και κάνουν έκκληση μέσω του evima.gr να βρεθεί ο δράστης.

Παράλληλα χθες όπως ανέφερε ο φιλοζωικός Σύλλογος Εθελοντών Βόρειας Εύβοιας είχαμε ακόμα μια εγκατάλειψη κουταβιών σε χωριό της Ιστιαιας πάλι από δεσποζομενη σκυλίτσα που φυσικά θα παραμείνει αστειρωτη και θα επαναληφθει εγκατάλειψη η στο ίδιο χωριό η σε άλλο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Τα συγχαρητήρια μας !!! Δεν σας προλαβαίνουμε πια! Συνεχίζεται να πετάτε κουταβάκια και να ρίχνετε τις ευθύνες αλλού ασυνείδητοι!!! Μόνο αυτό ξέρετε να κάνετε!!!

Παρακαλούμε οποίος μπορεί να βοηθήσει με προσωρινή φιλοξενία άμεσα να μας στείλει μήνυμα

Πηγή: evima.gr

