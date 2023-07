Παράξενα

Εύβοια: Πέταξαν νεκρό ζώο στα σκουπίδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα απάνθρωπη κτηνωδία στην Εύβοια. Οργή των κατοίκων για τα περιστατικά κακοποίησης ζώων.

-

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι κακοποιήσεις ζώων στην Εύβοια, καθώς αυτή τη φορά, την απάνθρωπη κτηνωδία γνώρισε ένα κατσικάκι.

Το άτυχο τετράποδο βρέθηκε νεκρό σήμερα στη Κάρυστο, λίγα μέτρα πάνω από το πέτρινο γεφύρι.

Η εικόνα κάνει τον γύρο του Facebook και προκαλεί έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της Καρύστου και γενικότερα της Εύβοιας.

Πυροβόλησαν σκύλο στην Κύμη

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες, αποτροπιασμό προκάλεσε το περιστατικό κακοποίησης σκύλου στην Κύμη της Εύβοιας.

Το σκυλάκι βρέθηκε αιμόφυρτο από περαστικούς έξω από επιχείρηση κοντά σε παιδική χαρά στην πλατεία Κύμης.

Αναζητείται ο δράστης που κακοποίησε με αυτό τον βάρβαρο τρόπο το άτυχο σκυλάκι.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Missing alert για 14χρονη

Πτήση Θεσσαλονίκη – Βαρκελώνη: Αναγκαστική προσγείωση στη Νάπολη

Κλέφτης στην Αθήνα κατηγορείται για δολοφονία στη Μύκονο