Κακοποίηση ζώων - Εύβοια: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο (εικονες)

Άγνωστοι πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στην Εύβοια. Στα ίχνη τους οι αρχές.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες, αυτή την φορά στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι πυροβόλισαν αδέσποτο σκύλο στην Κύμη και μάλιστα κοντά σε παιδική χαρά.

Το άτυχο σκυλί βρέθηκε πληγωμένο και αιμόφυρτο κοντά σε παιδική χαρά στην πλατεία Κύμης, ενώ είναι γνωστό στην περιοχή και ταΐζεται από κατοίκους.

Πρόκειται για ένα αρσενικό ημίαιμο 22 περίπου κιλών το οποίο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο όπου και διαπιστώθηκε πως φέρει τραύμα από πυρά στο θώρακα και το πόδι.

Έγινε επέμβαση ωστόσο δεν ήταν εύκολο να αφαιρεθεί η σφαίρα και ο γιατρός είπε ότι θα αποβληθεί από τον οργανισμό του επειδή ήταν από αεροβόλο όπλο και δεν ήταν σφαίρα μεγάλου διαμετρήματος.

Ωστόσο το σκυλί χρειάστηκε να κάνει συνολικά 14 ράμματα, δέκα στο μεγαλύτερο τραύμα και 4 στο μικρότερο, με την κατάσταση του ζώου κρίνεται αυτή την ώρα καλή .

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως το αστυνομικό τμήμα Κύμης βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο αναφορικά με τις έρευνες εντοπισμού του δράστη ο οποίος είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.

Το φιλοζωικό σωματείο Κύμης Αλιβερίου σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

"Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι για τον τραυματισμό του ζώου στην Κύμη από πυροβολισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας. Οι άνθρωποι που το βρήκαν και το μετέφεραν στον κτηνίατρο έχουν δώσει κατάθεση στην αστυνομία και ο φάκελος θα πάει στον εισαγγελέα.

Όποιος δεν διστάζει να πυροβολήσει για πλάκα ένα άκακο σκυλί, είναι ικανός και για ακόμα χειρότερα.

Επίσης χρειάζονται χρήματα για τα έξοδα του ζώου, οποίος κάτοικος Κύμης μπορεί και θέλει να περάσει από το κτηνιατρείο να συνεισφέρει στα έξοδα, διαφορετικά μπορεί να καταθέσει:

-PayPal Email: kymastrays1@gmail.com

ή

-GR0801103070000030700152298

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 307

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ"

Πηγή: eviathema.gr

