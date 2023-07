Πολιτισμός

Πέθανε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

-

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο στιχουργός και συγγραφέας Μιχάλης Μπουρμπούλης.

Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1939 στην Ιθάκη κι αποτέλεσε ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού αφήνοντας το δικό του στίγμα στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Με τα τραγούδια του κατόρθωσε να εκφράσει μία ολόκληρη εποχή, ενώ είχε συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου.

Η λίστα με τις συνεργασίες του είναι μακρά και περιλαμβάνει σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές όπως: Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Λάγιος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Ηλίας Ανδριόπουλος, Γιώργος Χατζηνάσιος, Λίνος Κόκοτος, Γιάννης Σπανός, Στάμος Σέμσης, Σωτηρία Μπέλλου, Βίκυ Μοσχολιού, Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Κώστας Σμοκοβίτης, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Μαρινέλλα, Δημήτρης Μητροπάνος, Αντώνης Καλογιάννης, Μελίνα Κανά, Φίλιππος Περιστέρης και πολλοί άλλοι.

Ανάμεσα στις επιτυχίες του περιλαμβάνονται: «Μην Κλαις» και «Πλατεία Βάθης» (Σωτηρία Μπέλλου), «Καμιά Φορά» και «Να Παίζει το Τρανζίστορ» (Μαρινέλλα), «Τα Βεγγαλικά σου Μάτια» (Νταλάρας), «Το Παιδί από την Κρήτη» και «Στην Πύλη του Αδριανού» (Μαρία Δημητριάδη).

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook η Πένυ Ξενάκη αποχαιρέτησε τον στιχουργό: «Στο Καλό αγαπημένε μας Ποιητή – Μας κέρασες, μας πότισες τραγούδια της ψυχής. Ευγνώμονες υποκλινόμαστε, Ευγνώμονες θα σε τραγουδάμε όσο έχουμε ανάσα και φωνή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρατσιστική επίθεση: Εργοδότης ξυλοκόπησε ντελιβερά

Φορολογικές δηλώσεις: μήνυμα σε φορολογούμενους και λογιστές

Μουντιάλ Γυναικών: νικηφόρα πρεμιέρα για την Αυστραλία (εικόνες)