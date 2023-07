Κοινωνία

Φωτιές σε Δυτική Αττική, Λακωνία, Ρόδο: συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται. Προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων.

-

Μεγάλη μάχη δίνεται και σήμερα για την αντιμετώπιση των μετώπων που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρες τα τελευταία 24ωρα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική όπου εκκενώθηκαν οικισμοί ενώ σε έξαρση παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 300 πυροσβέστες με 122 οχήματα.

Νωρίτερα, τις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμαν συνολικά 23 εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), μεταξύ των οποίων και τα τέσσερα αεροσκάφη από Ιταλία και Γαλλία, που διέθεσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Μήνυμα από το 112 εστάλη για την εκκένωση των περιοχών Κιάφα και Άγιος Παντελεήμων, ενώ νωρίτερα είχαν εκκενωθεί και άλλοι οικισμοί.

Ειδικότερα, στις 16:25 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σωτήρα, Παλαιοκούνδουρα, Πανόραμα, Παλαιοχώρι Δυτικής Αττικής προς Οινόη και στις 17:40 εκδόθηκε νέο μήνυμα εκκένωσης από Οινόη προς Ερυθρές.

Επιπλέον, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Ιωάννης Κορακάς, προκειμένου να εκκενώσουν τον οικισμό τους με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί κατασκήνωση στη θέση Μελετάκι, η οποία εκκενώθηκε την Τετάρτη.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη παλιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon μέχρι τα Βίλια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Φωτιά στην Λακωνία

Αναζωπυρώσεις παρουσιάζει και το μέτωπο στη Λακωνία, στην ίδια περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά την Τετάρτη.

Στην περιοχή πνέουν νοτιοανατοολικοί άνεμοι και επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Το σημείο είναι δύσκολα προσβάσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και η φωτιά συνεχίζει να καίει δασική έκταση.

Φωτιά στην Ρόδο

Συνεχίζεται η μάχη σε όλα τα μέτωπα για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης στη Ρόδο.

Πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχείρησαν νωρίτερα από αέρος, ενώ οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές καταβάλλουν τις δικές τους προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Το έργο των ανθρώπων που συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς γίνεται όμως δυσκολότερο εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Καυτός αέρας δημιουργεί με κάφτρες από τα καμένα νέες εστίες, ενώ υπάρχουν και αναζωπυρώσεις εκτός από τα μέτωπα της φωτιάς που συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Φωτιά στην Ξάνθη

Σε τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δύσβατη περιοχή στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης επιχειρούν 20 πυροσβέστες, πέντε οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Οι εστίες καίνε θαμνώδεις εκτάσεις και πουρνάρια.

Σε τρεις διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δύσβατη περιοχή στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και μεταβαίνουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2023

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, οι ακραίες καιρικές συνθήκες διαμορφώνουν δυναμικά μέτωπα πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 62 πυρκαγιές εκ των οποίων οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Τι έδειξαν οι αυτοψίες σε καμένα κτήρια

Αθήνα: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο - Αναζητούνται οι γονείς του

Καύσωνας: “Καμίνι” έως την Κυριακή - Νέα θερμική έξαρση από Τρίτη