Πολιτική

Μπελέρη: Ο Κεφαλόγιάννης τον συνάντησε ξανά στην φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Αλβανό Πρωθυπυοργό είχε στα Τίρανα ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ζήτησε την άμεση απελεευθέρωση του ομογενούς Δημάρχου

-

Συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την πρόεδρο της Βουλής, Λιντίτα Νικόλα, και τον υπουργό Εσωτερικών, Τάουλαντ Μπάλα, είχε ο πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Αλβανίας για την ενταξιακή πορεία της χώρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Στις συναντήσεις, ο κ. Κεφαλογιάννης «έθεσε το θέμα της συνεχιζόμενης προφυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη», καθώς «δεν του επιτρέπει να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την απόφαση του λαού της Χειμάρας», ενώ επισκέφθηκε, για δεύτερη φορά, τον κ. Μπελέρη στις φυλακές όπου κρατείται από τις 12 Μαΐου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση

Ο κ. Κεφαλογιάννης βρέθηκε στα Τίρανα για να προεδρεύσει στη 16η Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Αλβανίας, όπου συζητείται η ενταξιακή πορεία της χώρας και στην οποία μετέχουν 28 Ευρωπαίοι και Αλβανοί βουλευτές.

Επίσης, ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε και «με εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στο αλβανικό Κοινοβούλιο» και επισκέφθηκε τη Χειμάρα, τους Αγίους Σαράντα και τις Δρυμάδες και «είχε συνάντηση με τα στελέχη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και τον πρόεδρο της Ομόνοιας, Βασίλη Κάγιο, τόσο για τη συνεχιζόμενη προφυλάκιση του δημάρχου Μπελέρη, του μοναδικού μειονοτικού δημάρχου στη Αλβανία, όσο και για το περιουσιακό ζήτημα που απασχολεί έντονα την περιοχή και τους ομογενείς μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

“The Rock” - Ντουέιν Τζόνσον: Θα πάρει την μεγαλύτερη αμοιβή ηθοποιού για μια ταινία

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι