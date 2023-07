Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Οι δεύτεροι ρόλοι... ζωντανεύουν την Κυριακή

H εκπομπή που παρουσιάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης, μας ταξιδεύει στον τηλεοπτικό χρόνο και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ… ΒΓΗΚΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ποιος είπε ότι μόνο οι πρωταγωνιστές μιας σειράς κερδίζουν την αγάπη και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών; Πολλές φορές οι συμπρωταγωνιστικοί ρόλοι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και ενίοτε καταφέρνουν ακόμα και να κλέψουν για λίγο την παράσταση από τους κεντρικούς ήρωες της κάθε ιστορίας! Την Κυριακή 23 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ρώμας, η Μαρία Γεωργάκαινα, η Δανάη Λουκάκη και ο Κωστής Σαββιδάκης.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου