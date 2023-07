Παράξενα

Τροχαίο με αγριογούρουνα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αγριογούρουνα πετάχτηκαν στο δρόμο ξαφνικά, χωρίς ο οδηγός να έχει περιθώρια να το αποφύγει.

-

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Μεσσηνία.με αγριογούρουνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί οδηγός μηχανής.

Συγκεκριμένα, το το βράδυ της Πέμπτης (20/7), ο 30χρονος δικυκλιστής κινούνταν στην εθνική οδό από Κυπαρισσία προς Καλό Νερό για την κατοικία του. Λίγα μέτρα από τη διασταύρωση για τις Ράχες βγήκαν στο δρόμο αγριογούρουνα, με συνέπεια το δίκυκλο που οδηγούσε να συγκρουστεί με ένα εξ αυτών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου είχε τις αισθήσεις του και επαφή με το περιβάλλον.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και από εκεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Φωτιά στην Ρόδο: Σε ξενοδοχεία οι φλόγες, εκκενώσεις δια θαλάσσης (εικόνες)

Πέθανε ο Χρήστος Παππάς