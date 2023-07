Πολιτική

Φωτιές - ΠτΔ: Ακυρώνεται η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Τι αναφέρεται από την Προεδρία της Δημοκρατίας σχετικά με την ακύρωση της καθιερωμένης δεξίωσης στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου.

«Ενόψει των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα λόγω των πυρκαγιών, η αυριανή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας ματαιώνεται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Εκτάκτως ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Προστασία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώνεται για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Ρόδο και την επιχείρηση φιλοξενίας των πολιτών που μετακινήθηκαν προληπτικά σε ασφαλή σημεία του νησιού.

Σε δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την φωτιά στην Ρόδο, αναφέρονται τα εξής: «Επί έξι ημέρες στη Ρόδο συντελείται μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Από το «όλα είναι υπό έλεγχο», φτάσαμε στο σημείο να χάνονται περιουσίες, χιλιάδες τουρίστες να απομακρύνονται από ξενοδοχειακές μονάδες και κάτοικοι να εκκενώνουν τους οικισμούς τους. Το κράτος οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια τους και επιτέλους να ελεγχθούν πλήρως τα πύρινα μέτωπα. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και πρέπει να αποδοθούν.

Όπως ανακοινώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από τον ΣΥΡΙΖΑ, «Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Ρόδο και τις επιχειρήσεις διάσωσης, εκκένωσης κοινοτήτων και τουριστικών μονάδων και πυρόσβεσης, καθώς και για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν. Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη και ζήτησε να μεταφερθεί η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς και στην διάσωση πολιτών, κατοίκων και τουριστών. Δήλωσε δε ότι αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πολιτών και των στελεχών της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών και των επιχειρήσεων».?

Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το βράδυ του Σαββάτου, «Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, σε σπίτια και επιχειρήσεις, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους για τους χιλιάδες κατοίκους, εργαζόμενους και τουρίστες του νησιού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ληφθούν άμεσα μέτρα και να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπως επίσης και για την ασφαλή μετακίνηση και φιλοξενία τόσο των κατοίκων και των εργαζομένων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού».

