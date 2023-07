Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Σουηδία: αγχωτική νίκη στην πρεμιέρα της

Νίκη με ανατροπή πέτυχε η Σουηδία στο πρώτο παιχνίδι της στο Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANt1+

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας «καρδιοκτύπησε», αλλά τελικά άρχισε με νίκη τις τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, οι Σουηδές διεθνείς, οι οποίες κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021), επικράτησαν δύσκολα της Νότιας Αφρικής με 2-1.

Οι Αφρικανές προηγήθηκαν στο 48ο λεπτό με την Χίλντα Μαγκάϊα και οι Σκανδιναβές, έφθασαν στην ανατροπή, χάρη στα τέρματα των Φριντολίνα Ρόλφο (65`) και Αμάντα Ιλεστεντ (90`).

