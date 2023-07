Φωτιά στην Ρόδο - Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για το νησί

Κόσμος

Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το Υπ.. Εξωτερικών της Βρετανίας. Τι αναφέρει η Ryanair για τις πτήσεις της.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία με την οποία συμβουλεύει τους Βρετανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Ρόδο να επικοινωνήσουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τα ξενοδοχεία τους πριν αναχωρήσουν για το ελληνικό νησί.

Σε νεότερη οδηγία που εκδόθηκε σήμερα το βρετανικό ΥΠΕΞ προέτρεψε επίσης τους Βρετανούς τουρίστες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να καλούν στο 112 εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της από και προς την Ρόδο λειτουργούν κανονικά παρά τις πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί.

«Οι πτήσεις της Ryanair προς/από το αεροδρόμιο της Ρόδου εκτελούνται προς το παρόν κανονικά και ανεπηρέαστες από τις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε η Ryanair σε ανακοίνωσή της που δόθηκε μέσω της εφαρμογής της εταιρείας για κινητά τηλέφωνα στις 12:07 ώρα Ελλάδας.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Ρόδου ότι θα δεχτεί προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και ότι θα ειδοποιήσει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές πτήσεων μέσω της εφαρμογής της.

Με τα μέτωπα της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε εξέλιξη και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες, που σε πολλά σημεία ξεπερνούσαν σε ύψος τα 5 μέτρα και με δυνατούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της νύχτας η προληπτική εκκένωση των οικισμών που απειλήθηκαν από την πύρινη λαίλαπα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς σε ασφαλή σημεία κατοίκων και τουριστών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση περίπου 19.000 προσώπων. Τα 16.000 μεταφέρθηκαν με επίγεια μέσα και τα 3.000 με πλωτά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου εκκενώθηκαν προληπτικά οι παρακάτω οικισμοί: Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνας, Λάερμα, Λάρδος, Λίνδος, Κάλαθος Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκους, Μάσσαρη, Χαράκι αλλά και από ξενοδοχεία των περιοχών αυτών.

Πολλά άτομα ηλικιωμένα κυρίως, αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες απεγκλωβίστηκαν με υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών μετακινήθηκε με τουριστικά λεωφορεία, σκάφη του Λιμενικού και ιδιόκτητα πλοία που επιτάχθηκαν απο το ΛΣ.

Συνολικά σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και την ΥΠΕ Ν. Αιγαίου, στις δομές υγείας υπήρξαν εννέα προσελεύσεις ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα στα οποία παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν αμέσως μετά.

An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (from villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD — Kevin Evans (@forpz1) July 23, 2023

Έως τώρα έχουν καταγράφει μόνο δυο εισαγωγές, ενός ατόμου με κάταγμα από πτώση κατά την εκκένωση ξενοδοχείου και μιας 31χρονης εγκύου που βρίσκεται στη μαιευτική κλινική και η οποία ειναι καλά στην υγεία της και παρακολουθείται.

Για τις περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά έχει δοθεί εντολή από τους tour operators οι πτήσεις charter να έρχονται κενές ώστε να παραλαμβάνουν όσους επισκέπτες θέλουν να αποχωρήσουν από το νησί, ενώ έχει οργανωθεί από το ΥΠΕΞ hot spot στο αεροδρόμιο Ρόδου ώστε να υπάρχει ταχεία διεκπεραίωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προσωπικό του Υπ.Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα στις 5μμ εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Ρόδου Help Desk για διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Ακόμη, προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών εγκαθίσταται στην Πολιτική Προστασία για να ενισχύσει την προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης κατά το μέρος που αφορά τη διεθνή επικοινωνια με Πρεσβείες και πολίτες.

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους φορέων. Σύμφωνα με τις επιτόπιες καταγραφές της Πυροσβεστικής στο χωριό Λάερμα δεν υπήρξαν καταστροφές, παρά μόνο κάποιες περιορισμένες ζημιές περιμετρικά του οικισμού σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να διασωθει και ο οικισμός Ασκληπιείο.

Την προσπάθεια της πυροσβεστικής θα συνδράμουν ακόμη 3 αεροσκάφη (ένα Canadair και 2 Air Tractors). Συνολικά επιχειρούν στο νησί 15 αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης και 2 συντονιστικά εναέρια μέσα.

Ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια επιφύλαξαν για τους κατοίκους της Ρόδου αρκετοί τουρίστες, που βρέθηκαν στο νησί και αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα ξενοδοχεία τους, λόγω της πυρκαγιάς.

Πολλοί τουρίστες αποφάσισαν μέσω twitter να ενημερώσουν για τα όσα συμβαίνουν στη Ρόδο και περιέγραψαν την ταλαιπωρία που βίωσαν, αλλά και την προσπάθεια των Ελλήνων.

«Στις 4 π.μ. φτάσαμε στο σχολείο και οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό / νερό / υπνόσακους για τους ανθρώπους – καταπληκτικό!» έγραψε ένας χρήστης.

«Ο ελληνικός λαός και οι εθελοντές ήταν καταπληκτικοί μπροστά σε μια τόσο τρομερή τραγωδία για τη χώρα τους», αναφέρει άλλος τουρίστας.

Επισκέπτης της Ρόδου διαμαρτυρήθηκε για την αεροπορική εταιρεία που έκανε την προσγείωση του αεροπλάνου, ενώ δεν μπορούσαν να πάνε στο ξενοδοχείο. «Πέντε από εμάς ανάμεσα σε εκατοντάδες κοιμηθήκαμε στο πάτωμα ενός σχολείου», έγραψε, λέγοντας όμως ότι «οι ντόπιοι κάνουν τα πάντα».

«Είμαστε ασφαλείς για την ώρα. Ήταν η πιο τρομακτική στιγμή σε ολόκληρη τη ζωή μου», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, που μεταφέρθηκε με σκάφος μαζί με τα παιδιά του, μακριά από tις εστίες της φωτιάς.

