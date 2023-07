Κοινωνία

Μάτι: Επέτειος με “ανοιχτές πληγές” και αναπάντητα “γιατί;”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τις 23 Ιουλίου 2018, την ημέρα που ξέσπασε ο πύρινος εφιάλτης στο Μάτι - Οι μνήμες, όμως, είναι ακόμη νωπές για τους κατοίκους της περιοχής

-

Πέντε χρόνια μετά την απόλυτη καταστροφή με τη φωτιά στο Μάτι, η εικόνα στην περιοχή δημιουργεί πόνο, θλίψη και οργή. Οι μνήμες, από τις 23 Ιουλίου 2018, είναι ακόμη νωπές για τους κατοίκους στο Μάτι που είδαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων 104 ζωές να χάνονται και περιουσίες να καταστρέφονται.

Οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια, ζητώντας δικαίωση για όσους πήρε μαζί της η φονική πυρκαγιά.

Μάλιστα, στο μνημείο που ανεγέρθηκε για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι θα πραγματοποιηθεί σήμερα συνάντηση, ανήμερα της πέμπτης επετείου από την ασύλληπτη καταστροφή.

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέου Βουτζά, κ. Έμυ Κροκίδη, αναφέρει:

«Την Κυριακή 23/7/23, στις 18:30, 5 χρόνια μετά, καταθέτουμε ένα λουλούδι στο Μνημείο των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στον Νέο Βουτζά και τιμούμε τη Μνήμη τους.

Αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση και το προσκλητήριο των νεκρών, όσοι θέλουν ακολουθούν, περπατώντας, στα 17 κυπαρισσάκια στην Ισμήνης και στις 19:30 στην κεντρική εκδήλωση στον Ναυτικό Όμιλο στο Μάτι! Να είμαστε όλοι εκεί!».

Το χρονικό του εγκλήματος

Λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 η φωτιά που έβαλε ένας 65χρονος άνδρας για να κάψει ξερά χόρτα στο χωράφι του, στην περιοχή Νταού Πεντέλης, ξέφυγε από τον έλεγχο του.

Το δίωρο που ακολούθησε, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυρότατοι άνεμοι (με τιμές 60-70 χλμ./ώρα - 8 μποφόρ), ήταν αρκετό για να κατέβει η φωτιά από τις πλαγιές του Πεντελικού όρους, να κατακάψει τα πάντα στην πορεία της και να καταλήξει στη θάλασσα. Μετά τις 18:00 το απόγευμα, η φωτιά για το καθάρισμα του χωραφιού είχε μεταβληθεί σε τραγωδία, ενώ τις επόμενες ώρες «η πυρκαγιά στο Μάτι» είχε καταταγεί ήδη σε μία από τις φονικότερες παγκοσμίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)

Γάμος - Μπαλωθιές: Σύλληψη γαμπρού μετά τον τραυματισμό καλεσμένου