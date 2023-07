Τοπικά Νέα

Φωτιά στη Ρόδο: Καίγονται σπίτια στο Ασκληπιείο (εικόνες)

Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, ο κόσμος κάνει έκκληση για βοήθεια και το γενικότερο σκηνικό θυμίζει εμπόλεμη κατάσταση.

Στο χωριό Ασκληπιείο, στη Ρόδο, μπήκε η πύρινη λαίλαπα κατακαίγοντας σπίτια καταστήματα και περιουσίες καθώς επίσης και ό,τι άλλο βρίσκει στο πέρασμα της.

Δυο μέτωπα απειλούσαν το χωριό από το βράδυ της Κυριακής. Πυροσβέστες, εθελοντές και νέα παιδιά κάτοικοι του χωριού πάλεψαν με νύχια και δόντια για να μην περάσει η φωτιά μέσα στον οικισμό αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι αυτή την στιγμή μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στη Ρόδο, όπως τόνισε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ειδικότερα, όπως είπε ο πύραρχος, η αναζωπύρωση είναι κοντά στον οικισμό Ασκληπιείο με νότια κατεύθυνση. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο ενώ άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο.

Πηγή: rodiaki.gr





