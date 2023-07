Παράξενα

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στο νερό με τις ώρες βρισκόταν το όρνιο, προφανώς εξαντλημένο από τις υωηλές θερμοκρασίες. Αφέθηκε στις φροντίδες των ανθρώπων, πριν πετάξει και πάλι μακριά.

-

Ο καύσωνας δεν πλήττει μονάχα τους ανθρώπους αλλά και την πανίδα.

Δεν πέρασαν πολλά 24ωρα από τη διάσωση ενός γύπα στον ΒΟΑΚ και ένα ακόμα όρνιο χρειάστηκε τη βοήθεια των ανθρώπων, οι οποίοι την προσέφεραν απλόχερα.

Λουόμενοι βρήκαν έναν γύπα, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Δεν μπορούσε να πετάξει, ήταν εξαντλημένος από την πείνα και τη δίψα.

Ο κόσμος το φρόντισε και το άφησε να πετάξει και πάλι.

Σύμφωνα με όσα είπαν στο Cretalive άτομα που βρέθηκαν στο σημείο, το όρνιο εντοπίστηκε στο νερό. Ο κόσμος το παρακολουθούσε από το Σάββατο και διαπίστωνε κανείς ότι δυσκολευόταν, την Κυριακή κάποιοι πήγαν στο ίδιο μέρος για να τον βρουν. Τον είδαν μέσα στη θάλασσα και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Ξάνθη: Πέθανε ο 14χρονος που είχε ανασυρθεί από την θάλασσα

“Εδώ Τουρκία”: Αποκάλυψη σοκ για τον Κιλιτσντάρογλου (βίντεο)