Αθλητικά

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετακόμιση μετά απο χρόνια στον Πειραιά, έχει το πρόγραμμα του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει στην νέα ομάδα του.

-

Μετά από μια «γεμάτη» τετραετία στον Ολυμπιακό, ο Ματιέ Βαλμπουενά αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» και θα παίξει στην Κύπρο, καθώς έχει συμφωνήσει με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο 38χρονος Γάλλος άσος έχει πρόταση για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και σήμερα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της κυπριακής ομάδας.

Ο Βαλμπουενά αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό από το 2019, όταν αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε.

Φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα σε 150 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με 16 γκολ και 43 ασίστ.

Με τους Πειραιώτες κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Ο Βαλμπουενά αναμένεται τη Δευτέρα (24/07) να αφιχθεί στο προπονητικό κέντρο όπου βρίσκεται η αποστολή της ομάδας μας στη Σλοβακία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επικυρωθεί η συμφωνία.»

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: οι καταθέσεις για την τραγωδία

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)