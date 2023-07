Παράξενα

Καύσωνας - Ρέθυμνο: Διψασμένος γύπας προσγειώθηκε σε παραλία και… δροσίστηκε στο ντους (βίντεο)

Το άγριο πτηνό, που φαίνεται να εξαντλήθηκε από τη ζέστη, προσγειώθηκε στην παραλία και στεκόταν για ώρα δίπλα στη θάλασσα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη δεν δυσκολεύουν μόνο κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και την πανίδα του νησιού.

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ένας γύπας προσγειώθηκε στον ΒΟΑΚ αφού «λύγισε» από τον καύσωνα, ένα ακόμη περιστατικό με ένα άγριο πτηνό, που χρειάστηκε βοήθεια, καταγράφηκε στο νησί.

Ο διψασμένος γύπας εντοπίστηκε στην παραλία του Παλίγκρεμνου, στον Πλακιά Ρεθύμνου, την Κυριακή. Το άγριο πτηνό, που φαίνεται να εξαντλήθηκε από τη ζέστη, προσγειώθηκε στην παραλία και στεκόταν για ώρα δίπλα στη θάλασσα.

Λουόμενοι του έβαλαν νερό σε ένα δοχείο, όμως ο γύπας φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται τι είναι και το προσπέρασε. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία άνοιξε το ντους με τον διψασμένο γύπα να περπατά προς το τρεχούμενο νερό.

Τα πλάνα που δείχνουν το εξαντλημένο πτηνό να δροσίζεται κάτω από το ντους είναι απολαυστικά.

πηγή: creta24.gr

