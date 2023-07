Life

Πέθανε ο Παναγιώτης Κολλημένος

Θλίψη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού το άγγελμα θανάτου του Παναγιώτη Κολλημένου.

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού καθώς ένας από τους πιο πιστούς φίλους του τριφυλλιού δεν έφυγε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Κολλημένος, ένας από τους πιο δημοφιλείς οπαδούς των πρασίνων, που δεν έχανε αγώνα έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στο να υποστηρίζει με αγάπη και αφοσίωση σε όποιο γήπεδο και αν αγωνιζόταν.

Ειδικά στο μπάσκετ, ήταν από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τα τελευταία χρόνια να τον βρίσκουν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας αλλά να συνεχίζει παρόλα αυτά να στηρίζει το τριφύλλι ακόμα και πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτισε με μία ανάρτηση:

