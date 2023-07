Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που τίθενται επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει την Τρίτη, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.



Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:



-Ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια για την πορεία αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, τα μέτρα κρατικής αρωγής για τους πληγέντες και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας,



-Ενημέρωση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων εξωτερικού,



-Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας,



-Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και την αντιμετώπιση άλλων επειγόντων ζητημάτων,



-Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/514/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας,



-Ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου για τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την κυβερνητική λειτουργία,



-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση στόχων Υπουργείων για το 2024 στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής – Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,



-Γενική ενημέρωση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024,



-Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,



-Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

