Κοινωνία

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Στα χέρια των αρχών ένας άνδρας για την έκρηξη στην Τεκτονική στοά στην Αχαρνών.

Ένας άνδρας 61 ετών συνελήφθη το πρωί της Τρίτης για την έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στην Τεκτονική Στοά στην Αχαρνών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, “Πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών 61χρονος ημεδαπός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης τοποθέτησης δύο αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών την 13-07-2023 σε κτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Προανάκριση θα πραγματοποιήσει η ΔΑΑ.”

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη είχε πραγματοποιηθεί λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης (13.7.2023) και προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου της Τεκτονικής Στοάς και ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερα.