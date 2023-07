Παράξενα

Μπάιντεν: Ο “Commander”... δαγκώνει και απειλεί τους μυστικούς πράκτορες!

Πονοκέφαλος γα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ έχει γίνει ο σκύλος του! Τι αποκαλύπτει η Μυστική Υπηρεσίες για επιθέσεις και θύματα που... έστειλε στο νοσοκομείο.

Σε μπελάδες έβαλε τον Λευκό Οίκο ένα κουτάβι, αφού το ένα από τα γερμανικά λυκόσκυλα του προεδρικού ζεύγους αποδείχτηκε… δαγκανιάρικο, σε σημείο που να χρειαστεί επανεκπαίδευση για να μάθει να συμπεριφέρεται κόσμια.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ εγκαταστάθηκαν στον Λευκό Οίκο μαζί με τα δυο λυκόσκυλά τους, τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ. Μετά τον θάνατο του Τσαμπ, τους έκλεψε την καρδιά ο νεαρός, δυναμικός Κομάντερ.

Όμως ο «φιλαράκος» του Μπάιντεν… δαγκώνει, αναφέρει ο αμερικανικός Τύπος επικαλούμενος έγγραφα της Μυστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτά, ο Κομάντερ έχει εμπλακεί σε δέκα συμβάντα και μάλιστα σε ένα από αυτά το θύμα του χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Σε μια περίπτωση, η Τζιλ Μπάιντεν «δεν κατάφερνε να θέσει υπό τον έλεγχό της» το κουτάβι, που ορμούσε κατ' επανάληψη σε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Είναι θέμα χρόνου μέχρι να επιτεθεί ή να δαγκώσει έναν πράκτορα ή έναν εργαζόμενο» ανέφερε ένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνεται σε αυτά τα έγγραφα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της πρώτης κυρίας υποστήριξε μιλώντας στο CNN ότι ο Λευκός Οίκος είναι ένας «μοναδικός χώρος» που «συχνά προκαλεί στρες στα ζώα συντροφιάς». Για τον λόγο αυτόν, ο Κομάντερ θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί, όπως έγινε και με τον έτερο προεδρικό σκύλο, τον Μέιτζορ.

Ο Μέιτζορ υιοθετήθηκε από ένα καταφύγιο σκύλων και είναι το πρώτο διασωθέν ζώο συντροφιάς ενός προέδρου. Το ζεύγος Μπάιντεν αναγκάστηκε όμως να τον στείλει για λίγο πίσω στο Ντέλαγουερ, για να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα «καλής συμπεριφοράς» αφού δάγκωσε τουλάχιστον έναν υπάλληλο του Λευκού Οίκου.

