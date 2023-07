Πολιτισμός

Καύσωνας - Ακρόπολη: “Κλειστόν” από νωρίς λόγω ζέστης

Πότε "κλείνει" ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης. Αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, "Το Υπουργείο Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη την κορύφωση των ακραίων θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα, σας ενημερώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας της Ακρόπολης με τελευταία είσοδο στις 11:00 π.μ.

Για τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, η τελευταία είσοδος θα είναι στις 12:00 με επανέναρξη λειτουργίας στις 17:30".

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της κορύφωσης του καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ», σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

