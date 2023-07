Οικονομία

Καύσωνας - Ιδιωτικοί υπάλληλοι: νέα εγκύκλιος με μέτρα για τους εργαζόμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα εξέδωσε το Υπ. Εργασίας.

-

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της κορύφωσης του καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ», σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιβάλλεται παύση εργασιών στα delivery, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, κατά το χρονικό διάστημα 12.00 - 17.00, σε όσες περιοχές πλήττονται από τον καύσωνα με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η εφαρμογή των μέτρων, καθώς και σχετικές καταγγελίες, θα ελεγχθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε ανάρτησή του στο twitter, o υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Για την προστασία των εργαζομένων στους νομούς που το φαινόμενο θα είναι έντονο, από τις 12:00 -17:00 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ κάθε είδους εξωτερική εργασία και ειδικά τις υπηρεσίες delivery. Κατά τις ώρες αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες να δέχονται παραγγελίες για παράδοση. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και τα πρόστιμα πολύ υψηλά. Την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων την θεωρούμε την απόλυτή μας προτεραιότητα. Εάν τηρηθούν τα μέτρα όλα θα πάνε καλά και άλλη μία δύσκολη μέρα θα περάσει».

Καλημέρα, σήμερα 26 Ιουλίου 2023 σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ προβλέπεται η κορύφωση του Καύσωνα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Για την προστασία των εργαζομένων στους νομούς που το φαινόμενο θα είναι έντονο, από τις 12:00-17:00 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ κάθε είδους εξωτερική εργασία… pic.twitter.com/b4wdmcYyRU — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 26, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς - Πλημμύρες: Παιδιά μεταξύ των νεκρών (εικόνες)

Φωτιές - Τετάρτη: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιφερειακές ενότητες

Champions League - AEK: “κλείδωσε” η επόμενη αντίπαλος της