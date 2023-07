Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Θερμοπληξία: Νεκροί και διασωληνωμένοι στην Ελλάδα (βίντεο)

Οδηγίες σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για προστασία από την θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Παρά τα μέτρα και τις συνεχείς εκκλήσεις των ειδικών, πολυάριθμα είναι τα περιστατικά θερμοπληξίας τις τελευταίες ημέρες.

Δεκάδες είναι τα περιστατικά θερμοπληξίας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στα νοσοκομεία της Ελλάδας, όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ιατρική συντάκτρια, Κατερίνα Χαραλαμπάκου.

Ένας 49χρονος δημοτικός υπάλληλος στην Καλλιθέα την Κυριακή, με 44 βαθμούς Κελσίου, στις 16:45 πήγε να ξεκλειδώσει μια παιδική χαρά. Ο άνθρωπος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέστη καρδιακή ανακοπή, λόγω θερμοπληξίας. Ωστόσο, το τελικό πόρισμα θα βγει μετά την διενέργεια της νεκροψίας. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από τον Δήμο Καλλιθέας, καθώς ο εργαζόμενος άνηκε σε ευπαθή ομάδα και εργαζόταν εν μέσω καύσωνα.

Μια 70χρονη κατέληξε την Δευτέρα στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά από θερμοπληξία, καθώς και μια 78χρονη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το Σάββατο.

Από τις 19 Ιουλίου, μόνο στα νοσοκομεία της Αττικής έχουν διακομιστεί με ασθενοφόρα 130 περιστατικά θερμοπληξίας και υπάρχουν αρκετοί άλλοι νοσούν τες που έχουν μεταφερθεί με ιδιωτικά μέσα από συγγενείς και φίλους τους.

Στα περισσότερα νοσοκομεία νοσηλεύονται ασθενείς με θερμοπληξία, ενώ υπάρχουν και διασωληνωμένοι μεταξύ αυτών.

Ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι οι περισσότεροι εξ αυτών, γι’ αυτό και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται πάλι να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες απαιτείται αυξημένη προσοχή.





Το υπουργείο υγείας, με μια σειρά από αφίσες δίνει οδηγίες προς όλους όσοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν την θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία:

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες σε περιοχές με φωτιές για το πως θα αποφύγουν την εισπνοή καπνού ή τι να κάνουν σε περίπτωση που εισπνεύσουν καπνό και αισθανθούν δυσφορία:

