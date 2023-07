Αθλητικά

Eurobasket U18: Η Ελλάδα στα προημιτελικά

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε άνετα της Φιλανδίας και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία για να φτάσει στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Στους «8» του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Νις της Σερβίας, προκρίθηκε η εθνική εφήβων. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επιβλήθηκε 88-70 της Φινλανδίας, σε αγώνα για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, και πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (27/7) τη Γερμανία, η οποία νίκησε νωρίτερα 93-77 τη Σουηδία, για μια θέση στην τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 48-39, 69-49, 88-70.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της ελληνικής ομάδας στον αγώνα, φτάνοντας στο 14-1 στα μισά της πρώτης περιόδου. Οι Φινλανδοί ευστόχησαν για πρώτη φορά εντός πεδιάς στο 4:45 (14-4). Η Ελλάδα έφτασε στο 22-10 (7΄) με τους Σπρίντζιο-Παρασκευόπουλο, με την εθνική να καταγράφει και double score (30-15) με την συμπλήρωση του δεκαλέπτου και τα χέρια του Αμπόσι.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος είδε τους παίκτες του να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και το παιχνίδι τους, την άμυνα να βγαίνει σε πρώτο πλάνο και την απόσταση να φτάνει στο +18 (41-23, 16:20) με τον Αλέξη Καμπερίδη. Ήταν το σημείο στο οποίο η Φινλανδία αντέδρασε, έκλεψε μπάλες και έκανε ένα επιμέρους 16-5 για να πλησιάσει στο -7 (46-39, 19:55). Στην τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους ο Λιοτόπουλος «έγραψε» το 48-39.

Η τρίτη περίοδος ήταν... ελληνική υπόθεση, με τη διαφορά να ανεβαίνει στο +20 (67-47, 28:40) με το «γκολ φάουλ» του Αμπόσι. Οι Φινλανδοί πλησίασαν και πάλι στο -7, σχεδόν δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης (77-70, 37:40), αλλά ο Καμπερίδης διαμόρφωσε το 79-70 (38:40), ενώ ο Λιοτόπουλος «έγραψε» το 84-70 και έδωσε την ασίστ για το 86-70 με κάρφωμα του Σαμοντούροβ, με τον Αμπόσι να διαμορφώνει το τελικό 88-70.

Στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης τραυματίστηκε ο Καλλιοντζής, ενώ εκτός αγώνα ήταν ο Χιτικούδης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Διαιτητές: Προτς (Πολωνία), Τσεκαρέλι (Γαλλία), ΜακΝτόναλντ (Μ. Βρετανία)

Η σύνθεση της εθνικής: Αμπόσι 14 (1), Μαραγκουδάκης 4, Παρασκευόπουλος 5 (1), Σπρίντζιος 10 (2), Βασιλαντωνάκης, Αβδάλας 12, Καλλιοντζής 2, Καμπερίδης 9, Κομνιανίδης 3 (1), Λιοτόπουλος 22 (3), Σαμοντούροβ 7 (10 ριμπάουντ).

