Οικονομία

Επιτόκια – FED: Νέα αύξηση μετά την ανάπαυλα του Ιουνίου

Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) προχώρησε σήμερα σε νέα αύξηση των επιτοκίων, μετά από μια παύση που είχε κάνει τον Ιούνιο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συνεχίσει αυτήν την πολιτική που εφαρμόζει εδώ και ενάμιση χρόνο για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.

Το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και κυμαίνεται πλέον στο 5,25-5,50%, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2001. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα 11 μέλη της επιτροπής νομισματικής πολιτικής (FOMC).

Η αύξηση αυτή είναι η 11η από τον Μάρτιο του 2022 και η ηγεσία της Fed δεν διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της εάν υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν περαιτέρω τα επιτόκια τους επόμενους μήνες. «Η επιτροπή θα συνεχίσει να αποτιμά τις επιπρόσθετες πληροφορίες και τις επιπτώσεις τους στη νομισματική πολιτική», αναφέρεται μόνο στην ανακοίνωση. Η φράση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι δεν αποκλείεται μια νέα παύση, αφού είναι ταυτόσημη με εκείνη που χρησιμοποίησε η Fed τον Ιούνιο, όταν διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια προκειμένου να μελετήσει την εξέλιξη της οικονομίας το επόμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ θα δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα. Τις τελευταίες εβδομάδες επανέλαβε ότι εξετάζονται «τουλάχιστον άλλες δύο, πιθανότατα συνεχόμενες» αυξήσεις του βασικού επιτοκίου.

Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2021, στο 3% σε ετήσια βάση. Παραμένει ωστόσο πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή χωρίς τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας) παραμένει στο 4,8% σε ετήσια βάση. Η τιμή των ακινήτων, ιδίως, συνεχίζει να αυξάνεται.

