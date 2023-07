Πολιτική

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά

Τι σημαίνει πρακτικά η υιοθεσία του παιδιού του Χρήστου Μουλά, που θα γεννηθεί σε λίγους μήνες.

Την «υιοθέτηση» από τη Βουλή και την οικονομική στήριξη μέχρι τα 25 χρόνια, του αγέννητου παιδιού του ήρωα κυβερνήτη σμηναγού, Χρήστου Μουλά που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει ζωές στις πυρκαγιές της Καρύστου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας καταχειροκροτούμενος από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα.

«Προφανώς και η Βουλή θα υιοθετήσει αυτό το αγέννητο παιδί, τριών μηνών, της χήρας του σμηναγού Χρήστου Μουλά, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος για να σώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο κ. Τασούλας.

Όπως ανέφερε δε, το πρωί, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας του τηλεφώνησε, ζητώντας του να δει τι δυνατότητες έχει η Βουλή για την στήριξη του αγέννητου παιδιού του Χρήστου Μουλά.

«Η Βουλή θα το υιοθετήσει μέχρι τα 25 του χρόνια με ένα χρηματικό ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως», είπε ενώ επεσήμανε ότι δεν εφαρμόζεται σήμερα για πρώτη φορά, η διαδικασία στήριξης της Βουλής ανήλικων παιδιών ή παιδιών που σπουδάζουν, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχασαν στο καθήκον, τη ζωή τους.

Όπως είπε από το 2010 μέχρι σήμερα η Βουλή έχει στηρίξει 72 παιδιά 43 οικογενειών, με το ποσό των 625.000 ευρώ ετησίως.

«Η διαδικασία αυτή δεν είναι τωρινή και δεν έχει να κάνει με το σήμερα. Το 1998 επί προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη άρχισε η Βουλή να "υιοθετεί", στηρίζοντας οικονομικά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους τα παιδιά πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά από λίγα χρόνια, το 2010 επί προεδρίας του αειμνήστου, Φίλιππου Πετσάλνικου αυτή η οικονομική, στοιχειώδης, συμβολική στήριξη επεκτάθηκε και στα παιδιά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, η Βουλή παραμένει σταθερά στο πλευρό των οικογενειών, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Διατίθενται για τη στήριξη 72 παιδιών, 43 συνολικά, πεσόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το ποσό των 625.000 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν

Με τη συμβολική αυτή κίνηση η Βουλή τιμά έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους, υπηρετώντας με αυτοθυσία το λειτούργημά τους και την πατρίδα. Οι οικογένειες που άφησαν πίσω τους, χάνοντας τη ζωή τους από δολοφονική ενέργεια ή από πτώση αεροσκάφους ή στην κατάσβεση πυρκαγιάς, χρειάζονται στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής.

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι θα βρεθούν στο Γαβαλοχώρι Χανίων, για να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον ήρωα πιλότο, στις 11:00, στην εκκλησία του Αγίου Σεργίου.