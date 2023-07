Οικονομία

Φωτιές - Φορολογικές υποχρεώσεις: Παράταση για τους πληγέντες

Τι προβλέπεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η παράταση που δόθηκε.

Από τα Γραφεία Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν διαμορφωθεί σε περιοχές της χώρας εξαιτίας των πυρκαγιών και με σκοπό τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους και την αξιοποίηση ευνοϊκών ρυθμίσεων, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν σχετικές αποφάσεις ως ακολούθως:

Ι. Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα ή επαγγελματική εγκατάσταση στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Συγκεκριμένα για πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν έδρα ή εγκατάσταση:

α) στις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών παρατείνεται μέχρι και 17-01-2024,

β) στις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Ρόδου, Καλλιθέας, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοτίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών παρατείνεται μέχρι και 18-01-2024,

γ) στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών παρατείνεται μέχρι και 19-01-2024,

δ) στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και στη Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών παρατείνεται μέχρι και 23-01-2024,

Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης.

Τέλος, όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.5036/2023, να προβούν στην αναβίωση των ευεργετικών ρυθμίσεων των 120 δόσεων και των 72 δόσεων, η προθεσμία για την υπαγωγή τους σε αυτές παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023.

ΙΙ. Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρατείνονται οι προθεσμίες εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους φορολογούμενους που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο 2023.

Συγκεκριμένα, για φορολογούμενους που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας:

α) στις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

β) στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

γ) στις Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Καμείρου, Ατταβύρου και Λινδίων του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

ε) στις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

στ) στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

ζ) στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και στη Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

η) στη Δημοτική Ενότητα Νοτίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

θ) στο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

παρατείνονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 οι προθεσμίες:

υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.7.2023.

υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 31.7.2023 και η προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από αυτές μέχρι και 31.8.2023 . Η ίδια ημερομηνία ( 31.8.2023 ) είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

απόδοσης των τελών χαρτοσήμου και υποβολής των δηλώσεων λοιπών εμμέσων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που έχουν καταληκτική ημερομηνία από 26/7/2023 έως την 31/7/2023.

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και

β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Ιουλίου 2023

- Οι δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, για την απόδοση φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, που έχουν καταληκτική ημερομηνία από την 15.7.2023.

