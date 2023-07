Κοινωνία

Εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο – Αρτοποιός: Κανένας κίνδυνος για τους πολίτες

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής. Τι είπε για την αποθήκη πυρομαχικών. Πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην 111 Πτέρυγα Μάχης, στη Νέα Αγχίαλο.

Έκανε λόγο για «δύσκολη επιχείρηση, η πυρκαγιά μεταδόθηκε πολύ γρήγορα, έχουμε ήδη εκδώσει πολλά μηνύματα».

Όπως διαβεβαίωσε, «οι κάτοικοι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο , δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα» και έκανε έκκληση να μην δραματοποιείται η κατάσταση.

«Υπήρχαν προβλήματα σε κάποιες αποθήκες πυρομαχικών, όμως οι πυροσβέστες είναι στο σημείο. Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες», είπε σχετικά και εξήγησε πως, οι εκρήξεις προκλήθηκαν λόγω της θερμότητας που προκάλεσε η φωτιά.

«Στην περιοχή υπάρχουν 90 πυροσβέστες και 31 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου, καθώς και εθελοντές», είπε και εξήγησε πως, «έχουμε εκρήξεις και για την ασφάλεια όλων υπάρχει μία κόκκινη ζώνη και μία ζώνη ασφαλείας. Στην κόκκινη ζώνη δεν υπάρχει κανένας».

Σύμφωνα πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας, στο σημείο «δεν υπάρχουν πυροσβέστες, σε δεύτερο χρόνο, όταν σταματήσουν οι εκρήξεις όσων υλικών είναι στο σημείο, θα πλησιάσουν οι πυροσβέστες που θα πρέπει να κατασβέσουν τη φωτιά ίσως και όχι με νερό ,αλλά άλλο υλικό».

Μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος περιέγραψε μια «αποπνικτική κατάσταση».

