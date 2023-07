Life

Σίντεντ Ο Κόνορ: Η Αστυνομία για τον θάνατό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία για τον θάνατο της τραγουδίστριας που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 56 της χρόνια.

-

Η ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο'Κόνορ, ο θάνατος της οποίας στα 56 της χρόνια ανακοινώθηκε χθες από την οικογένειά της, βρέθηκε «αναίσθητη» στο σπίτι της στο Λονδίνο και ο θάνατός της δεν θεωρείται «ύποπτος», ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

« Η αστυνομία εκλήθη στις 11.18 τοπική ώρα της Τετάρτης 26 Ιουλίου έπειτα από πληροφορία για αναίσθητη γυναίκα σε κατοικία της περιφέρειας SE24», του νοτίου Λονδίνου, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου. Ο θάνατος δεν θεωρείται ύποπτος».

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Canadair - Στεφανίδης: “ράγισαν καρδιές” στο “τελευταίο αντίο” του Ανθυποσμηναγού (εικόνες)

Φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (βίντεο)

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά