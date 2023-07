Παράξενα

Ελβετία: Βρέθηκαν λείψανα ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1986

Πως εντοπίστηκαν τα λείψανα του ορειβάτη μετά από 37 χρόνια.

Τα λείψανα ενός Γερμανού ορειβάτη, ο οποίος εξαφανίστηκε το 1986 ενώ έκανε αναρρίχηση σε έναν παγετώνα κοντά στο εμβληματικό όρος Μάτερχορν της Ελβετίας, βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Με το λιώσιμο των πάγων ήρθαν στην επιφάνεια λείψανα και αντικείμενα που οι αρχές πίστευαν ότι είχαν χαθεί για πάντα.

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε στις 12 Ιουλίου μια ομάδα ορειβατών στον Παγετώνα Τέοντουλ του Τσέρματ, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Από την ανάλυση του γενετικού υλικού στο Νοσοκομείο του Βαλέ διαπιστώθηκε ότι τα λείψανα ανήκαν σε έναν Γερμανό που είχε χαθεί τον Σεπτέμβριο του 1986. Ο άνδρας αυτός, ηλικίας 38 ετών την εποχή εκείνη, είχε πάει για αναρρίχηση και δεν επέστρεψε ποτέ στη βάση του.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, δεν ανακοίνωσε τα στοιχεία του ορειβάτη, ούτε την αιτία του θανάτου του. Έδωσε μόνο στη δημοσιότητα τη φωτογραφία μιας ορειβατικής μπότας με κόκκινα κορδόνια που ανήκε στον αγνοούμενο.

Καθώς οι παγετώνες λιώνουν και συρρικνώνονται, τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί τα λείψανα και άλλων ορειβατών που χάθηκαν πριν από δεκαετίες. Το 2015 βρέθηκαν τα λείψανα δύο Ιαπώνων, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο Μάτερχορν κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας το 1970.

