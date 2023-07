Οικονομία

Φωτιές στην Μαγνησία - Κτηνοτρόφοι: Χάθηκε το 80% των ζώων!

Χιλιάδες ζώα βρήκαν τραγικό θάνατο από τις πυρκαγιές. Καταστράφηκαν πολλές μονάδες. Τεράστιο πλήγμα για τους κτηνοτρόφους.

Οι πυρκαγιές κατακαίνε την χώρα, με μία από τις μεγαλύτερες να πλήττουν την Μαγνησία.

Τα μέτωπα συνεχίζουν να καίνε, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης, ειχαμε και εκρήξεις στην Νέα Αγχίαλο από αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή που έσπειρε τον πανικό. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, εντοπίστηκαν νεκροί, μία γυναίκα μέσα στο τροχόσπιτό της αλλά και ένας κτηνοτρόφος.

Σοκαριστικός εσύμφωνα με το thenewspaper είναι και ο απολογισμός των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, από το δεύτερο ακόμα 24ωρο που καίει η φωτιά σε πολλές περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Χαρούλας Διβάνη, το 80% του ζωικού κεφαλαίου της Μαγνησίας καταστράφηκε.

Στο Σέσκλο και οι πέντε κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περισσότερα από 3.000 ζώα – κυρίως αιγοπρόβατα- βρήκαν τραγικό θάνατο στον Άγιο Γεώργιο Φερών. Ζημιές έχουν πάθει κτηνοτρόφοι και στην Κοκκίνα τη Ν. Αγχίαλο και το Βελεστίνο.

