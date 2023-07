Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιες σε Ρόδο και Βόλο: στάχτη χιλιάδες ελαιόδενδρα και νεκρά ζώα (εικόνες)

Καταστροφικές οι συνέπειες από τις μεγάλες πυρκαγιές της Ρόδου και του Βόλου στο περιβάλλον. Δεκάδες χιλιάδες δέντρα έγιναν στάχτη και χιλιάδες ζώα βρήκαν τργικό θάνατο.

Σε 50.000 ελαιόδεντρα και 2.500 ζώα και μελισσοσμήνη υπολογίζονται οι καταστροφές που σημειώθηκαν από τις πυρκαγιές στη Ρόδο, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, που βρέθηκε στο νησί μετά από εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι περισσότερες καταστροφές φυτικού κεφαλαίου εντοπίζονται κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες Απόλλωνος, Ασκληπιείου, Γενναδίου και Βατίου, και αφορούν εκτός από ελαιόδεντρα, περιορισμένο αριθμό στρεμμάτων άλλων δενδροκαλλιεργειών, κηπευτικών και αμπελοκαλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ο τελικός αριθμός θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή δηλώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ συμμετείχε σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα των παραγωγών και να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τις ζημίες από τις πυρκαγιές μέχρι τις 14 Αυγούστου 2023 και να γίνει άμεσα ο ενταφιασμός των καμένων ζώων σε εφαρμογή των κανόνων της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. και των ΔΑΟΚ.

«Ο ΕΛΓΑ, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες εικόνες από το δορυφορικό σύστημα "Copernicus", για να προσδιοριστούν οι καλλιέργειες εντός των καμένων περιοχών από την πύρινη λαίλαπα και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των παραγωγών, θα συντάξει ψηφιακό αρχείο με τους δικαιούχους αποζημιώσεων», αναφέρει το ΥΠΑΑΤ σε ανακοίνωσή του.

Σημαντικά μικρότερες ήταν οι ζημιές φυτικού κεφαλαίου στη περιοχή της Θεσσαλίας, οι οποίες αφορούν κυρίως καλλιέργειες αμυγδάλων και εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό άλλων δενδροκαλλιεργειών, ενώ σημαντικές ζημίες υπάρχουν σε σιτηρά, τα οποία είχαν συγκομισθεί όπως επίσης σε αμπελοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μεγάλες είναι οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου σε μια σειρά κοινοτήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξ αυτών χθες και σήμερα οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των ΔΑΟΚ επιχειρούν τόσο τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις ανά κτηνοτροφική μονάδα, όσο και επισπεύδουν τις διαδικασίες ενταφιασμού των καμένων ζώων σύμφωνα με τους κανόνες δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί σε υποδομές, εγκαταστάσεις και γεωτεχνικό εξοπλισμό, όπως ποιμνιοστάσια, αποθήκες, στάβλους και γεωργικά μηχανήματα.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους για τις ζημιές από τις τρέχουσες φωτιές έχει καθοριστεί 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσής τους και για τις δυο περιοχές.

