Βρετανία - Στρατός: Έστειλε emails στο Μαλί αντί για το αμερικανικό Πεντάγωνο

Τα emails περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Πώς συνέβη η "γκάφα".

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα καθώς emails που περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες στάλθηκαν λόγω ενός τυπογραφικού λάθους αντί στο αμερικανικό Πεντάγωνο, σε αρχές του Μαλί, χώρα που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.

Ένας «μικρός αριθμός» emails που προορίζονταν για το αμερικανικό Πεντάγωνο στάλθηκαν σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο Μαλί λόγω της παράλειψης του γράμματος "i" από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βρετανοί αξιωματούχοι έστειλαν τα μηνύματα σε μια διεύθυνση mail με κατάληξη το domain ".ml" της δυτικής αφρικανικής χώρας και όχι το ".mil" του αμερικανικού στρατού.

Το ίδιο λάθος αποκαλύφθηκε ότι συνέβη την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα εκατομμύρια emails με περιεχόμενο στρατιωτικές πληροφορίες να καταλήγουν σε διευθύνσεις στο Μαλί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Ξεκινήσαμε έρευνα αφού ένας μικρός αριθμός email προωθήθηκε κατά λάθος σε εσφαλμένο domain ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν περιείχαν καμία πληροφορία που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια ή τεχνικά δεδομένα. Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες κοινοποιούνται σε συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αποστολής σε λάθος διευθύνσεις».

Το Μαλί είναι μεταξύ των έξι αφρικανικών χωρών που τους δόθηκαν υποσχέσεις από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για δωρεάν αποστολές σιτηρών, μετά την αποχώρηση της Μόσχας από τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας.

Παράλληλα, η ρωσική παραστρατιωτική ομάδα Wagner είναι παρούσα στο Μαλί και κατηγορείται για διάπραξη «εκτελέσεων και βασανιστηρίων».

