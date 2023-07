Κόσμος

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του

Που εντοπίστηκε το διαμελισμένο σώμα της άτυχης μητέρας. Ετοιμαζόταν να διαφύγει ο μητροκτόνος.

Ένας 35χρονος άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του, το διαμελισμένο πτώμα της οποίας βρέθηκε στις αρχές της εβδομάδας σε ένα κανάλι δίπλα στον ποταμό Μεύση, κοντά στη Λιέγη, στο Βέλγιο ανακοίνωσε η εισαγγελία της πόλης αυτής.

Τα μέλη της γυναίκας βρέθηκαν μέσα σε ένα ψυγείο και σε ένα άλλο δοχείο που είχαν πεταχτεί στο νερό από τον δράστη. Στον κορμό της έφερε ένα τατουάζ, με βάση το οποίο την ταυτοποίησαν οι αρχές, εξήγησε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Κατρίν Κολινιόν. Επρόκειτο για μια 70χρονη ο γιος της οποίας συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών-Ζαβεντάμ.

Ο δράστης σκόπευε να επιβιβαστεί σε μια πτήση με προορισμό τη Νότια Κορέα, διευκρίνισε η Κολινιόν.

Ο 35χρονος ομολόγησε την πράξη του και αφού του ασκήθηκε δίωξη αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Το θύμα ζούσε στο Σερέν, κοντά στη Λιέγη, μαζί με τα δύο παιδιά της και την εγγονή της. Ο γιος της ομολόγησε την πράξη του σε έναν συγγενή τους και ο τελευταίος με τη σειρά του το είπε σε κάποιο άλλο πρόσωπο που αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Μητέρα και γιος καυγάδιζαν συχνά τα τελευταία χρόνια, αφού εκείνος αποφάσισε να επιστρέψει στην οικογενειακή εστία μετά την πανδημία της Covid-19.

