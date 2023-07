Υγεία - Περιβάλλον

Θάσος: Δύο τουρίστες τραυματίστηκαν βουτώντας στην Γκιόλα

Από το Κέντρο Υγείας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο τουρίστας που έκανε βουτιά στην Γκιόλα. Mία μέρα αργότερα, ακόμα ένας τουρίστας τραυματίστηκε με τον ίδιο τρόπο.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έκανε βουτιά από ύψος 2 μέτρων στον φυσικό σχηματισμό «πισίνας» Γκιόλα, στη Θάσο, την Πέμπτη.

Ο 41χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τελικά κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Σήμερα, Παρασκευή, ένας 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι κάνοντας βουτιά από το ίδιο σημείο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου,με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, οπού του έγινε συρραφή του τραύματος, και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

