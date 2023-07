Αθλητικά

UEFA για Γιουβέντους: Αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημος είναι πια ο αποκλεισμός της Γιουβέντους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

-

Η UEFA επισημοποίησε τον αποκλεισμό της Γιουβέντους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα από το Conference League της περιόδου 2023-24, στο οποίο θα συμμετείχε η ιταλική ομάδα.

Το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας είχε ξεκινήσει έρευνα για τους «Μπιανκονέρι» και την Τσέλσι, για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών αδειοδότησης συλλόγων της UEFA και του Financial Fair Play.

Μετά την έρευνα η UEFA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γιουβέντους παραβίασε το κανονιστικό πλαίσιο της Συνομοσπονδίας, αλλά και τη συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει ο ιταλικός σύλλογος τον Αύγουστο του 2022.

Ως αποτέλεσμα, η UEFA τερμάτισε τη συμφωνία διακανονισμού που είχε συναφθεί με τον σύλλογο και τον απέκλεισε από κάθε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για την περίοδο 2023-24, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμο 20 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα μισά (10 εκατ.) υπόκεινται σε αναστολή και η απόφαση θα εφαρμοστεί σε περίπτωση υπέρβασης των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Τη θέση της «Βέκια Σινιόρα» στα πλέι οφ του Conference League θα πάρει η όγδοη στο περυσινό ιταλικό πρωτάθλημα και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023, Φιορεντίνα.

Από την... «γκιλοτίνα» της UEFA δεν γλίτωσε ούτε η Τσέλσι, με τη διαφορά ότι οι «Μπλε» δεν αποκλείστηκαν από την Ευρώπη πολύ απλά επειδή δεν είχαν εξασφαλίσει θέση για την Ευρώπη στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Οι Λονδρέζοι κατέληξαν σε συμβιβασμό και θα πληρώσουν πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ, για τις παραβιάσεις του Financial Fair Play επί ιδιοκτησίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Τραμπ: Θα κάνω προεκλογική εκστρατεία ακόμη και... κατάδικος!