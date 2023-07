Πολιτική

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Ο δήμαρχος οδηγούσε το ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Που και πως έγινε το ατύχημα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο άλλος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πλαταριά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ήταν ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Ιωάννης Λώλος.

Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν σφοδρή και εκτός από τις υλικές ζημιές προκλήθηκε και σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας πρόλαβε και αντέδρασε, βγάζοντας το αυτοκίνητό του εκτός λωρίδας.

Όμως, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με τον οδηγό του δεύτερου οχήματος να τραυματίζεται σοβαρά, ενώ ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος ενεργεί η Τροχαία Ηγουμενίτσας.

