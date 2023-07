Τοπικά Νέα

Κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα: Πέθανε ο 22χρονος τραυματίας

Κατέληξε ακόμα ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα.

Πέθανε ο τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος, λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού που υπέστη από την πτώση της γέφυρας στα Μποζαϊτικα την προηγούμενη Κυριακή.

Ο 22χρονος Ρομά, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, όμως δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στους δύο ανέρχονται πλέον οι νεκροί της τραγωδίας, καθώς από την κατάρρευση της γέφυρας είχε χάσει τη ζωή του κι ένας 44χρονος.

Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, δύο ακόμα κατηγορούμενοι για υπαιτιότητα στην κατάρρευση γέφυρας, μετά από τον πρώτο κατηγορούμενο, υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας της γέφυρας, ο οποίος αφέθηκε επίσης ελεύθερος την Πέμπτη.

Η απολογία των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή πραγματοποιήθηκε στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας όπου νοσηλεύονται. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αμφότεροι κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι με μόνο περιοριστικό όρο την απαγόρευση της εξόδου τους από τη χώρα, χωρίς δηλαδή κάποια χρηματική εγγύηση.

Τον ίδιο περιοριστικό όρο αντιμετωπίζει και ο μηχανικός, στον οποίο ωστόσο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

Εκκρεμεί η απολογία ενός ακόμα από τους συνολικά τέσσερις κατηγορουμένους.

Πηγή: tempo24.news





