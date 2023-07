Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: τρεις τραυματίες από τροχαίο

Αγωνία για την πορεία της υγείας των επιβατών του οχήματος, αδιευκρίνιστες ακόμα οι συνθήκες και οι υπαιτιότητες

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τρία άτομα ύστερα από τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, γύρω στις 11.20 σήμερα Δευτέρα το πρωί.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, στο ρεύμα εισόδου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες.

πηγή φωτογραφιών: Thestival

