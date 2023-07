Οικονομία

Καύσωνας - Πρόστιμα: “Καμπάνες” σε πολλούς εργοδότες

Τσουχτερό το ανώτατο όριο της χρηματικής ποινής, ενώ δεν έλλειψαν ακόμα και οι διαταγές παύσης εργασιών.

Σε 641 ελέγχους εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του καύσωνα Κλέων, προχώρησε η Επιθεώρηση Εργασίας. Οι 179 από τους ελέγχους έγιναν σε διανομείς.

Ο απολογισμός των ελέγχων αφορά στην περίοδο 14-26 Ιουλίου, σε ώρες και συνθήκες που προβλέπονταν με σχετική υπουργική απόφαση, αναστολή για όλες τις εξωτερικές εργασίες (διανομείς, εργοτάξια, οικοδομές, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες κ.α.).

Στο σύνολο των 641 ελέγχων εντοπίστηκαν 73 παραβάσεις. Συγκεκριμένα σε 55 περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις συνολικού ποσού 110.000 ευρώ και σε 18 από αυτές παύση των εργασιών.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν προσθέτως αυτών που γίνονται με βάση το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας, και επιπλέον των ελέγχων που διεξάγονται σε δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

