Ισπανία: Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου (βίντεο)

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 49 άνθρωποι, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο και ανετράπη στην περιφέρεια της Αστούριας, στη βορειδυτική Ισπανία.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό επιβατών και ασθενοφόρα. Δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν σοβαρά τραυματισμένες, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Συνολικά επτά άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι εθνικότητες των τουριστών δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην εταιρία ALSA και είχε αναχωρήσει από την πόλη Κοβαδόνγκα για εκδρομή στον εθνικό δρυμό Picos de Europa (Κορυφές της Ευρώπης).

