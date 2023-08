Κοινωνία

ΕΕΣ: Ποδηλατάδα για την πρόληψη των πνιγμών στην Πάτρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από ποιο σημείο θα ξεκινήσει η ποδηλατάδα στην Πάτρα

-

Το Σώμα Εθελοντών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ποδηλατάδα την Τρίτη, 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00, με σημείο συνάντησης τον Μώλο της Αγ. Νικολάου στο Νότιο Πάρκο, για την πρόληψη των πνιγμών.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν την παρουσία τους εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehNH0O_Jny6CS87PpeGaih5KISEKu3k8GWJtybinebyoKobw/viewform?fbclid=IwAR2EuzBz0uz8SjFY4Lcfi0E352FKKOT3Zu8HPUDvdmJ09GCITL_XcRVwjv4

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα