Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στην Ηλιούπολη

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οδηγώντας τη μηχανή του.

Ένας 30χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη Λ. Βουλιαγμένης, στην Ηλιούπολη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα, στη Λ. Βουλιαγμένης και Πύρρωνος, 30χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που δεν φορούσε κράνος έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε νησίδα και στη συνέχεια σε δέντρα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Αττικής.

