Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση του οδηγού, απέτρεψε μια τραγωδία.

-

Χάρη στη γενναιότητα και τη ψυχραιμία ενός οδηγού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν έπιασε φωτιά σε εν κινήσει τουριστικό λεωφορείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν τις 9:15 ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο με επιβάτες ενώ ήταν εν κινήσει και είχε μέσα επιβάτες, στην περιοχή της Καρδίας.

Ο οδηγός του οχήματος επέδειξε επαγγελματισμό, ήταν ψύχραιμος και με τη χρήση πυροσβεστήρων που είχε το λεωφορείο, έσβησε τη φωτιά.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε μέσω του 122.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Ρωσία: Drones από την Ουκρανία επιτέθηκαν στη Μόσχα (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα