Αύγουστος 2023: Δύο υπερπανσέληνοι, σε αρχή και τέλος

Δείτε τα μαγευτικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από τις δύο, τα οποία θα τρα΄βουν τους πολίτες σε ταράτσες και υψώματα

Με δύο υπερπανσελήνους θα καλωσορίσουμε και θα αποχαιρετίσουμε τον φετινό Αύγουστο, σήμερα και στις 31 του μήνα.

Η σημερινή πανσέληνος φέρει το όνομα «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προς τιμήν των ιθαγενών Αμερικανών που ψάρευαν τους οξύρρυγχους σε μεγάλες ποσότητες τον Αύγουστο στις λίμνες της βόρειας Αμερικής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποτελεί ότι είναι και υπερπανσέληνος, η δεύτερη από τις τέσσερις του καλοκαιριού του 2023.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Φιόρη- Αναστασία Μεταλληνού, αστροφυσικός στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν η Σελήνη είναι στη φάση της πανσελήνου και βρίσκεται πολύ κοντά στο περίγειο, δηλαδή το κοντινότερο σημείο της στη Γη. Γι' αυτό φαίνεται πιο μεγάλη και εντυπωσιακή, ιδίως για τους έμπειρους παρατηρητές της Σελήνης. Η κ. Μεταλληνού παροτρύνει τον κόσμο να παρατηρήσει τη Σελήνη με γυμνό οφθαλμό μόλις ανατείλει και βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, «γιατί τότε μας δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο μεγάλη». Σημειώνεται ότι στην Αθήνα η υπερπανσέληνος του Οξύρρυγχου θα ανατείλει στις 8.53 μ.μ.

Ο φετινός Αύγουστος μας επιφυλάσσει και δεύτερη πανσέληνο, και αυτή υπερπανσέληνο, στις 31 Αυγούστου. Καθώς θα είναι η δεύτερη πανσέληνος που θα συμβεί τον ίδιο μήνα ονομάζεται και «Μπλε Φεγγάρι». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ταυτόχρονα υπερπανσέληνο και μπλε φεγγάρι είχαμε ξανά τον Δεκέμβριο του 2009 και η επόμενη φορά θα συμβεί σε εννιά χρόνια, τον Αύγουστο του 2032. Η υπερπανσέληνος του Μπλε Φεγγαριού θα ανατείλει στην Αθήνα στις 8.31 μ.μ.

Ανάμεσα στις δύο πανσελήνους του Αυγούστου θα υπάρξει η νέα Σελήνη στις 16 Αυγούστου που και αυτή θα έχει κάτι το ιδιαίτερο: θα είναι μια νέα μικρο-Σελήνη, δηλαδή η νέα Σελήνη θα συμβεί κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη, το απόγειο.

Σημειώνεται ότι η πρώτη υπερπανσέληνος του 2023 ήταν στις 3 Ιουλίου και η τελευταία υπερπανσέληνος του χρόνου αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.

